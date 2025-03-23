Теракт в Одеській області: правоохоронці розповіли важливі новини

Що відомо:
- В Одеській області прогримів вибух у відділенні поліції
- Правоохоронці розслідують справу як теракт
В Одеській області стався вибух у відділенні поліції. Унаслідок цього загинула жінка, троє поліцейських були поранені. Про це повідомляє Нацполіція України.
Вибух стався близько 18:00. Він прогримів одразу після того, як в управління поліції зайшла жінка з пакетом. Вважається, що саме в ньому була вибухівка.
У СБУ Одеської області розповіли про те, що ця справа кваліфікується за статтею 28 "Терористичний акт", повідомляє Українська правда.
У постраждалих правоохоронців травми різного ступеня тяжкості, їм надають медичну допомогу.
Викриття агентів РФ - останні новини
Нагадаємо, 20 березня СБУ затримала агента ГРУ, який прибув із Придністров'я під виглядом підприємця. Його метою було викрадення секретних розробок України у сфері безпілотних систем.
Також Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала здійснити вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. У результаті операції затримано чотирьох учасників групи.
Як повідомляв Главред, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська військова розвідка. Затримано двох агентів, які планували виготовити вибухівку і підірвати її в багатолюдному місці столиці.
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