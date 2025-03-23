Теракт в Одеській області: правоохоронці розповіли важливі новини

Унаслідок теракту загинула жінка, троє поліцейських були поранені.

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На Одещині стався теракт у відділенні поліції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

В Одеській області прогримів вибух у відділенні поліції

Правоохоронці розслідують справу як теракт

В Одеській області стався вибух у відділенні поліції. Унаслідок цього загинула жінка, троє поліцейських були поранені. Про це повідомляє Нацполіція України.

Вибух стався близько 18:00. Він прогримів одразу після того, як в управління поліції зайшла жінка з пакетом. Вважається, що саме в ньому була вибухівка.

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У СБУ Одеської області розповіли про те, що ця справа кваліфікується за статтею 28 "Терористичний акт", повідомляє Українська правда.

У постраждалих правоохоронців травми різного ступеня тяжкості, їм надають медичну допомогу.

Викриття агентів РФ - останні новини

Нагадаємо, 20 березня СБУ затримала агента ГРУ, який прибув із Придністров'я під виглядом підприємця. Його метою було викрадення секретних розробок України у сфері безпілотних систем.

Також Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала здійснити вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. У результаті операції затримано чотирьох учасників групи.

Як повідомляв Главред, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська військова розвідка. Затримано двох агентів, які планували виготовити вибухівку і підірвати її в багатолюдному місці столиці.

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