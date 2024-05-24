За яких умов можна не з'явитися в ТЦК за повісткою: в Міноборони дали відповідь

В Міноборони наголошують, що за неявку до ТЦК та СП передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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Причини, які вважаються поважними, аби не прийти до ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Є тільки 4 причини, які вважаються поважними, аби не прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в термін, визначений у повістці.

Як йдеться на сайті Міністерства оборони, поважними причинами неприбуття до ТЦК у строк визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

"У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів", - йдеться у повідомленні Міноборони. відео дня

Там також зазначається, що причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

На сайті Міністерства оборони додають, що за неявку до ТЦК та СП передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному режимі упродовж 60 днів з дня набрання чинності закону.

Раніше Главред розповідав, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК, адже в Україні з 18 травня змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку.

До того ж, через те, що в Україні 18 травня набув чинності закон про вдосконалення мобілізації, це спричинило деякі зміни у процедурі перетину кордону.

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