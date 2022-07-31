За яких обставин мобілізованого до ЗСУ можуть комісувати - відповідь експерта

За яких обставин мобілізованого в ЗСУ можуть комісувати - відповідь експерта / колаж УНІАН

Ті з українців, які потрапили під мобілізацію через війну з Росією, можуть бути за певних умов комісовані з військової служби. Про це в коментарі порталу "УП.Життя" розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романов.

Він зазначив, що мобілізованого можуть комісувати і визнати непридатним до військової служби через певні причини.

Перш за все, алгоритм комісування передбачає виявлення у мобілізованого захворювання або наслідки травми, яка робить його непридатним до військової служби під час воєнного стану зі зняттям з обліку. Відповідний запис виробляють в медичній книзі військовослужбовця або в історії хвороби. Цей запис своїм підписом засвідчує начальник військового лікувального закладу.

Після цього наступним кроком є проходження медичного огляду у військкоматі. Однак слід зазначити, що на огляд мобілізованого можуть відправити тільки після завершення лікування.

За результатами огляду, каже Романов, начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності на військовій службі. Він і приймає рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується або лікується боєць.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 22 травня Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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