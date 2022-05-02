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В Україні поставили "на паузу" мобілізацію до ЗСУ: нової хвилі поки що не буде - Данілов

2 травня 2022, 22:00

Армія України набрала достатньо людей для того, щоб можна було захистити свою державу, сказав Олексій Данілов.

ВСУ, військові
В Україні наразі не буде наступного етапу мобілізації до ЗСУ-Данілов / Фото Reuters

Наступного етапу мобілізації в Україні поки що не буде. Держава зібрала достатню кількість військових, щоб забезпечити захист країни. Йде навчання і підготовка бійців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що в країні поки що не буде нового етапу мобілізації. У лаваз ЗСУ достатньо людей. Наразі йде навчання і підготовка бійців. Зараз достатньо військових для захисту України.

читайте такожАрмія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - Арестович"На сьогоднішній день у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогоднішній день йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили в першу чергу цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну", - підкреслив Олексій Данілов.

Мобілізація в Україні

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок війни проти України. Фактично війну він назвав "спеціальною військовою операцією". Війська Росії здійснили вторгнення, як з власної території, так і з Білорусі. Розпочалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури України.

Війна триває. Сили оборони України, як і раніше, відбивають напад військ Росії

25 лютого в Україні оголосили загальну військову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який було затверджено Верховною Радою 3 березня. Мобілізація триває протягом 90 днів на всій території України, крім окупованих Криму та Донбасу. Призивають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років.

Збройні Сили України поповнюють, в першу чергу, люди, у яких є бойовий досвід.

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мобилизация новини України Олексій Данілов Збройні Сили України
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