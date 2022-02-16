"Росії краще три рази подумати, перш ніж нападати": Кулеба зробив емоційну заяву

Дмитро Кулеба / Reuters

В України зараз є неймовірна можливість зрозуміти, хто з інших країн реально є її друзями, а хто всього лише прикидається. Про це заявив в рамках "Телемарафону національної єдності" керівник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Є в українців одна особливість: під час загрози ми відкидаємо всі розбіжності і об'єднуємося. У нас з'явилася можливість - дізнатися, хто справжній друг України, а хто прикидається", - говорить глава українських дипломатів.

За словами Кулеби, зараз західні країни повністю підготували потужний пакет антиросійський санкцій, які негайно будуть запущені в разі російського вторгнення в Україну.

"Ще в листопаді я запропонував партнерам України пакет стримування Росії від подальшої агресії. Дипломатія, болючі санкції, військова допомога Україні. Потім додали четвертий - фінансова допомога. Всі ці елементи виконані. Найболючіший з 2014 року пакет санкцій проти РФ вже готовий до введення в разі нового російського вторгнення. Україна отримала сучасну зброю. Тепер Росії краще три рази подумати, перш ніж нападати – втрати будуть жахливими. Ми не зупинимося, поки не звільнимо наші землі на Донбасі, в Криму, і поки Росія не заплатить за свою агресію", ‒ говорить дипломат.

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Можливе вторгнення РФ в Україну: