Зеленський ввів 16 лютого нове свято - День єднання

Президент України запевнив, що окуповані Росією території повернуться тільки дипломатичним шляхом.
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу ймовірного вторгнення Росії в нашу країну і закликав місцеве населення не панікувати.
За його словами, влада вирішила ввести в Україні нове свято-День єднання. Він відзначатиметься 16 лютого. Відповідний указ вже підписаний.
"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що у всіх українців є "велике європейське прагнення": бажання свободи і готовність за неї боротися.
"На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'яті. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних", - додав глава держави.
Також Зеленський зазначив, що українці "ніколи не вміли здаватися і не збираються цьому вчитися".
Что еще сказал Владимир Зеленский в своем обращении
Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує гідну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.
Україна прагне миру і хоче повернути Крим і ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.
Бізнесмени і політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.
Україна відзначатиме 16 лютого День єдності, а не нападу РФ.
Зараз здається, що навколо темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.
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