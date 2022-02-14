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Зеленський ввів 16 лютого нове свято - День єднання

14 лютого 2022, 20:13

Президент України запевнив, що окуповані Росією території повернуться тільки дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський закликав українців не панікувати / скріншот

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу ймовірного вторгнення Росії в нашу країну і закликав місцеве населення не панікувати.

За його словами, влада вирішила ввести в Україні нове свято-День єднання. Він відзначатиметься 16 лютого. Відповідний указ вже підписаний.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що у всіх українців є "велике європейське прагнення": бажання свободи і готовність за неї боротися.

"На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'яті. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних", - додав глава держави.

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Також Зеленський зазначив, що українці "ніколи не вміли здаватися і не збираються цьому вчитися".

Что еще сказал Владимир Зеленский в своем обращении

Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує гідну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.

Україна прагне миру і хоче повернути Крим і ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.

Бізнесмени і політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.

Україна відзначатиме 16 лютого День єдності, а не нападу РФ.

Зараз здається, що навколо темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

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