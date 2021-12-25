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"Премію Дарвіна йому": у Києві водій вирішив прогріти машину незвичайним способом і став пішоходом

25 грудня 2021, 10:57

Житель столиці розмістив тепловентилятор під капотом легковика. Спочатку виникло задимлення і загоряння, а потім потужна пожежа знищила французький седан.

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У Києві водій випадково спалив власний автомобіль / Фото facebook.com/autopatrolmaidan

У Києві водій застосував незвичайний спосіб, щоби прогріти машину взимку на вулиці. Чоловік не придумав нічого кращого, окрім як розмістити під капотом "дуйчик". Експеримент закінчився плачевно - машина повністю згоріла.

Про інцидент повідомила громадська організація Автопатруль Майдан на сторінці у Facebook.

Машина знаходилася на території промзони - на вулиці Віскозна в Дніпровському районі.

Житель столиці розмістив тепловентилятор під капотом легковика Renault Megane і залишив транспорт на ніч. Через деякий час обігрівач задимився і викликав загоряння. Водій або не помітив, або був відсутній на місці. Незабаром машину повністю охопило полум'я. На місце пожежі викликали рятувальників, але рятувати було вже нічого - французький седан згорів повністю.

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У Києві вночі згоріло авто

Користувачі Мережі в коментарях пишуть, що водієві потрібно дати премію Дарвіна, і шкодують про те, що машина згоріла.

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Довідка: Премія Дарвіна або Всесвітня премія за дурість була заснована в 2003 році для нагородження за найбільш видатні досягнення в області тупості й невігластва. Спонсором премії виступив комедійний фестиваль Just for Laughs.

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Навіщо прогрівати машину взимку

Прогрівати авто в зимовий час потрібно для того, щоби продовжити термін служби мотора.

Моторному мастилу потрібен деякий час для того, щоби воно змогло піднятися з картера і почати виконувати свою основну функцію – змащувати механізми і тим самим захищати їх від тертя. Чим нижче температура на вулиці, тим мастило густіше, тому йому потрібно більше часу, щоби дістатися мотора.

Якщо ігнорувати прогрівання двигуна, то механізми починають працювати без мастила або з дуже густим мастилом, тому схильні до підвищеного зносу через тертя.

Скільки потрібно прогрівати машину

Влітку достатньо всього 1 хвилини. Навесні та восени, якщо на вулиці від +10 до +15 градусів – близько 3 хвилин, а в період, коли температура складає близько нуля – 5 хвилин.

Прогрів двигуна автомобіля взимку, займає від 7 до 15 хвилин:

  • 7 хвилин піде при температурі повітря до -10 градусів;
  • 10 хвилин - при температурі від -10 до -30 градусів;
  • 15 хвилин - при морозі нижче -30 градусів.

Як прогріти машину взимку - поради автомобілістів

Коли ви завели двигун, дайте коленвалу провернутися, а на третьому обороті вимкніть запалювання. Це дозволить активуватися акумулятору й трохи підняти мастило з картера. За 10 секунд можна завести машину повторно.

Якщо у вас немає 15 хвилин на прогрів, то можна вдатися до хитрощів: грійте автівку без руху впродовж 5 хвилин, а потім потихеньку починайте їхати на низьких оборотах (до 2000), поки двигун не прогріється до робочої температури.

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