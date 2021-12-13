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16-річний хлопець у Луцьку йшов від погоні від копів і збив людей на переході: деталі скандальної ДТП

13 грудня 2021, 09:31

Як кажуть співробітники поліції Луцька, автомобіль підліток взяв без дозволу у вітчима. І вирішив негайно покататися з друзями на величезній швидкості.

Дтп, Луцьк
16-річний хлопець У Луцьку йшов від погоні від копів / Патрульна поліція

16-річний підліток який був за кермом автомобіля, який у Луцьку збив п'ятеро людей на пішохідному переході. Портал ТСН озвучив деякі нові деталі скандального ДТП.

В результаті аварії постраждало п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми. Найсильніше постраждала 39-річна жінка. Вона знаходиться в реанімації − в комі з черепно-мозковою травмою і множинними переломами.

Малолітній водій і його друзі намагалися втекти з місця ДТП, але їх встигли затримати і доставити у відділення поліції. Як кажуть копи, машину підліток взяв без дозволу у вітчима.

"Водій не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку і почав тікати. Ігнорування вимог про зупинку, грубе порушення ПДР, створення небезпеки інших учасників дорожнього руху. Така собі не зовсім дитяча іграшка", - йдеться в тексті.

З поліцейського відділення всіх трьох затриманих відпустили після перевірки на вживання спиртного. Згідно з попередніми результатами, всі були тверезі. Зараз суд вирішує питання про затримання водія.

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Нагадавши, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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