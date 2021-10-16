На Закарпатті в страшній аварії живцем згоріли патрульний, військовий і дві дівчини 17 і 18 років

На Закарпатті у страшній аварії живцем згоріли поліцейський, військовий та дві дівчини 17 та 18 років / Нацполіція

У селі Великі Лучки на трасі Мукачево-Чоп 15 жовтня орієнтовно о четвертій годині ранку зіткнулися легковий автомобіль та евакуатор. Унаслідок ДТП живцем згоріли 4 людини.

Як повідомили у Нацполіції Закарпатської області, слідство з'ясувало, що автомобіль Renault врізався в евакуатор - він забирав автомобіль, оскільки на цьому місці кілька годин тому вже сталася аварія. Відразу після зіткнення легковий автомобіль загорівся. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

На місці ДТП в автомобілі живцем згоріли 4 людини. Їхні обличчя вже встановили. За кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Також в аварії загинули пасажири легковика - військовослужбовець Чопського прикордонного загону і дві дівчини у віці 17 і 18 років. Всі вони були жителями міста Чоп Закарпатської області.

У МВС України уточнили, що загинув 21-річний лейтенант поліції Ігор Марчишак. Він працював у поліції з 2017 року.

В аварії постраждав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували.

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У поліції відкрили провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Триває слідство.

Читайте такжеСмертельна ДТП в Калуші: мотоцикліст збив 6-річну дівчинку і зник з місця аваріїРаніше йшлося про те, що на Закарпатті автомобіль Renault Logan врізався в евакуатор ГАЗель. Унаслідок аварії загинули чотири людини. ДТП сталася 15 жовтня в селі Великі Лучки. Евакуатор, з яким зіткнувся Renault, був припаркований на автодорозі, а в салоні знаходився водій. Внаслідок ДТП загинули 4 людини: водій і 3 пасажири автомобіля Renault Logan.