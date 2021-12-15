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Збив на переході і 20 метрів віз тіло на капоті: під Одесою сталася смертельна ДТП

15 грудня 2021, 15:42

Жінка загинула на місці аварії.

Під Одесою у ДТП загинула жінка / IT-3

Неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка.

У поліції Одеської області повідомляють, що аварія сталася о п’ятій ранку сьогодні, 15 грудня. Особу пішохода, яка загинула, зараз встановлюють.

"Hyundai" під кермуванням 57-річного водія наїхав на перехожу, особа якої зараз встановлюється. Від отриманих травм жінка померла на місці", – зазначають у поліції.

Деталей події у поліції не повідомляють.

У мережі вже з'явилося відео з місця трагедії. Його опублікували на місцевому Telegram-каналі. Автор відео стверджує, що жінку збили на пішохідному переході, і водій авто провіз тіло на капоті близько 20 метрів.

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Як видно на відео, поліцейські відміряють відстань від тіла у бік регульованого пішохідного переходу.

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла у позашляховик. У результаті зіткнення постраждало шестеро осіб. Їх забрала швидка до міської лікарні №16. Інформації про їхній стан поки немає.

Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

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