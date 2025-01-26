Припинення вогню в Україні: в ЄС допустили участь місії ООН

Генерал Роберт Брігер вважає "малоймовірним" план президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні.

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Роберт Брігер / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Основні тези генерала:

Солдати ЄС зможуть зробити внесок у закінчення війни

Україна не може виграти війну з тими ресурсами, які вона має

Місія ООН у складі солдатів із різних країн могла б спостерігати за припиненням вогню в Україні. Про це заявив голова Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер, повідомляє Die Welt.

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", - сказав генерал. відео дня

Крім того, країни ЄС, за його словами, можуть надати значні сили для моніторингу припинення вогню, але спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту, на його думку, потребуватиме військової присутності "у високому п'ятизначному діапазоні".

"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря", - додав він, уточнивши, що "наразі все це звучить дуже теоретично", але "такий сценарій може бути втілений у життя".

Також генерал вважає "малоймовірним" план президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні.

"Простіше кажучи, це (план Трампа, - ред) дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би і, в найгіршому випадку, тривав би десятиліттями, наприклад, як між Північною і Південною Кореєю", - зазначив Брігер.

Він при цьому нагадав слова колишнього начальника Генштабу США Марка Міллі, який сказав у 2023 році: Україна не може повністю виграти цю війну з тими ресурсами, які вона має. Повернення втрачених територій потребуватиме значно більшого розгортання сил, ніж Україна має в своєму розпорядженні. Зараз важливо, щоб Україна зайняла найсильнішу переговорну позицію перед можливими переговорами про припинення вогню, сказав глава Військового комітету ЄС.

Переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з Трампом для переговорів. Пєсков заявив, що Росія виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зазначають у Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп попередив, якщо країна-агресор Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції і тарифи. Але водночас він зазначив, що це небажаний розвиток подій.

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявив, що введе нові санкції проти країни-агресора, якщо Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Однак, як вважають аналітики, погрози американського лідера не вразили Кремль.

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Хто такий Роберт Брігер Роберт Брігер народився 21 листопада 1956 року у Відні. Брігер - генерал австрійських збройних сил і нинішній голова Військового комітету Європейського союзу. 19 травня 2021 року Брігера було обрано наступним головою Військового комітету Європейського союзу.

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