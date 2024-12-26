Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

Коротко:
- ДБР проводить розслідування у справі про постачання неякісних спальників
- Директор підприємства з Кривого Рогу отримав підозру
Співробітники Державного бюро розслідувань(ДБР) повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості на суму 30 мільйонів гривень.
Як повідомляє пресслужба ДБР, згідно з даними експертизи, спальні мішки не відповідали технічним вимогам. Зокрема, тканина не відповідала заявленим характеристикам, а також були відсутні важливі елементи - флісова підкладка та шар спеціальної тканини, що забезпечує герметичність. Тому спальники не могли використовуватися за призначенням.
Військова частина подала позов до суду з вимогою відшкодувати штраф у 6 мільйонів гривень і замінити мішки на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.
Наразі триває слідство. ДБР також перевіряє можливу причетність посадових осіб військової частини до цього правопорушення.
Як повідомляв Главред, раніше в ДБР повідомили, що співробітники Одеського районного ТЦК, ймовірно, вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах і пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації.
Також правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США в різних валютах.
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Що таке ДБР?
Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.
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