Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

Військова частина подала позов до суду з вимогою відшкодувати штраф у 6 мільйонів гривень і замінити мішки на якісніші.

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Поставлені спальні мішки не могли використовуватися за призначенням. / Фото: t.me/DBRgovua

Коротко:

ДБР проводить розслідування у справі про постачання неякісних спальників

Директор підприємства з Кривого Рогу отримав підозру

Співробітники Державного бюро розслідувань(ДБР) повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості на суму 30 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба ДБР, згідно з даними експертизи, спальні мішки не відповідали технічним вимогам. Зокрема, тканина не відповідала заявленим характеристикам, а також були відсутні важливі елементи - флісова підкладка та шар спеціальної тканини, що забезпечує герметичність. Тому спальники не могли використовуватися за призначенням.

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Військова частина подала позов до суду з вимогою відшкодувати штраф у 6 мільйонів гривень і замінити мішки на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Наразі триває слідство. ДБР також перевіряє можливу причетність посадових осіб військової частини до цього правопорушення.

Як повідомляв Главред, раніше в ДБР повідомили, що співробітники Одеського районного ТЦК, ймовірно, вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах і пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації.

Також правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США в різних валютах.

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Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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