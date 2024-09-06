"Здоров'я підводить": у ДБР зробили заяву після повідомлень про "смерть Шуфрича"

До суду скеровано справу про держзраду чинному народному депутату та його помічнику, нагадала Тетяна Сап'ян.

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У ДБР прокоментували інформацію про стан Нестора Шуфрича / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

У Державному бюро розслідувань прокоментували інформацію, яка з'явилася раніше, про те, що народний депутат від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич, який перебуває під арештом, нібито помер у лікарні.

Як уточнила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі інформаційного телемарафону, справу скандального нардепа передано до суду

"Напевно, почну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич, - ред.) живий, з ним усе буде добре. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес", - наголосила вона.

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Представник ДБР зазначила, що цього тижня до суду скеровано справу про державну зраду чинному народному депутату та його помічнику.

Вона уточнила, що Шуфричу та його помічнику інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також звинувачується в державній зраді.

"Власне, можливо дійсно здоров'я трохи підводить. Але поки що мені відомо, що це проходили підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудний напряму. Усе добре. Все буде добре", - додала Сап'ян.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Чутки про смерть Шуфрича

Зазначимо, що в четвер, 5 вересня, колишній народний депутат Ігор Мосійчук із посиланням на адвокатів повідомив про "смерть" Шуфрича. Однак уже після з'явилося спростування - за словами Мосійчука, "адвокати натупили".

Пізніше в Офісі генпрокурора прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що нардеп Нестор Шуфрич, який перебуває в СІЗО, нібито помер у лікарні.

Як підкреслила в коментарі 24 Каналу прессекретарка Офісу генпрокурора України Надія Максимець, ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше Печерський суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутат України Нестора Шуфрича, без права внесення застави. Депутат обвинувачується в державній зраді.

Пізніше за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) народному депутату України Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру у зв'язку з фінансуванням Росгвардії в Криму.

За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму. За інформацією відомства, зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова.

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