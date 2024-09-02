Стало відомо, як нардеп Дмитрук втік за кордон

Організатор плану втечі депутата має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і в кримінальних колах.

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Втеча Дмитрука була ретельно спланована та завчасно організована / Колаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного в нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон у Придністров'ї.

Пресслужба ДБР у своєму повідомленні не вказує прізвище підозрюваного нардепа, але, судячи з обставин справи, йдеться саме про Дмитрука.

Повідомляють, що правоохоронці допитали свідків, провели аналіз голосових та інтернет-з'єднань мобільних операторів зв'язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Молдова в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної слухби "Велика Комарівка" прикордонного загону Держприкордонслужби України.

За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована і завчасно організована.

"Депутат виїхав із Києва близько першої години дня в напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області. Близько п'ятої години вечора він пересів в інший автомобіль, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну", - повідомили в ДБР.

Наразі встановлено всіх осіб, які організовували "втечу", зокрема з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців як люди, які можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Зазначається, що організатор має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і в кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" із незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік.

Організатор і один із фігурантів наступного дня також зникли в Придністровській ділянці Молдови.

ДБР повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 332 КК України. Двом - заочно, одного фігуранта затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Військова прокуратура Південного регіону.

Дивіться відео - ДБР встановило, як нардеп Дмитрук утік за кордон:

Скандал навколо нардепа Дмитрука - останні новини

Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через побиття військового та поліцейського. В Одесі Дмитрук діяв разом із групою осіб. Нардеп навмисне заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка перебувала в останнього.

Повідомлялося, що Дмитрука помітили в Молдові. За словами джерела, напередодні Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, ніби йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність" і поскаржився, що за нього "взялися спецслужби".

Після сутички з військовим у центрі Києва восени 2023 року Дмитрук відкрито критикував Збройні сили в Курській області, звинувачуючи їх у нібито злочинах.

Хто такий Артем Дмитрук? Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради. Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі. Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті. 9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому "Партією Шарія" автопробігу.

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