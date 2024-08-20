Зрадники України попрощаються з державними нагородами: ВР прийняла законопроєкт

Рада прийняла за основу законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.

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ВР, голосування / Колаж: Главред, фото: https://t.me/yzheleznyak, фото: rada.gov.ua

Депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт про позбавлення держнагород зрадників України.

Деталями на своїх сторінках в соцмережах поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія. відео дня

За словами нардепа, документ підтримав 341 парламентар.

"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення держнагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", - пояснив нардеп.

Напередодні комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту невідкладно розглянути та ухвалити законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора.

Зазначається, що особа може бути позбавлена державної нагороди України за обвинувальним вироком суду, або рішенням РНБО.

У липні цього року важливість законопроєкту щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші.

Верховна Рада - останні новини

У липні Рада схвалила звільнення від мита та ПДВ для обладнання.

Депутати прийняли в цілому закони №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За них проголосували 305 та 313 нардепів відповідно.

Нещодавно нардепи підняли зарплати своїм помічникам: сума зросла на 50 тисяч гривень.

Тепер кожен народний депутат зможе заплатити своїм помічникам 132,6 тисячі гривень. "За" проголосували 264 народних депутата. Слід зазначити, що раніше кожному нардепу виділяли по 88,4 тисячі гривень на помічників. На ці гроші вони могли найняти одного або чотирьох помічників.

Своєю чергою Петро Порошенко вимагає від нардепів "Євросолідарності" відпочивати на курортах Європи "непомітно". Блогер Сергій Іванов розповів, що таку вказівку нардеп дав на тлі скандалу навколо його законопроєкту, що дозволяє вільний виїзд за кордон нардепам, чиновникам, суддям та прокурорам.

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