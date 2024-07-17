Нардепи підняли зарплати своїм помічника: сума зросла на 50 тисяч гривень

Тепер кожен народний депутат зможе заплатити своїм помічникам 132,6 тисячі гривень.

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Нардепи підвищили зарплати своїм помічникам / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Депутати Верховної Ради раптово вирішили збільшити зарплати своїм помічникам. Тепер фонд оплати праці зріс до 132,6 тисяч гривень. Про це стало відомо під час засідання Ради, повідомляє ТСН.

"За" проголосували 264 народних депутата. Слід зазначити, що раніше кожному нардепу виділяли по 88,4 тисячі гривень на помічників. На ці гроші вони могли найняти одного або чотирьох помічників.

У постанові прямо вказано, що відповідне рішення сприятиме збільшенню зарплат помічникам депутатів.

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Як повідомляв раніше Главред, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. В результаті частина пенсій будуть підвищені з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Закон про держбюджет передбачає зростання мінімальної зарплати з 1 квітня 2024 року, тепер вона становитиме 8 тисяч, ця сума рівно на 900 грн більша за попереднє підвищення, яке відбулося в січні, а саме 1 січня зарплата зросла до 7100 грн. Разом із мінімальною заробітною платою зріс і мінімальний прожитковий мінімум у працездатних громадян - до 3028 грн. Ця сума протягом року змінюватися вже не буде.

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