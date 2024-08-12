Чи дозволять США бити ATACMS по Росії на тлі успіхів під Курськом - прогноз

Відомо, що Україна знову звернулася до Америки з приводу надання такого дозволу.

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У Курській області тривають бої з окупантами / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Сполучені Штати близькі до надання дозволу Україні завдавати глибоких ударів по території Росії на тлі операції в Курській області, вважає військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Під час чату на Главреді він зауважив, що Вашингтон зазвичай у таких справах дуже повільний. Але зазначене рішення дуже допомогло б Україні під час наступу в Курській області.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Надання дозволу він назвав "цілком реалістичним"

"Це цілком реалістичний сценарій. На жаль, багато корисних рішень Захід ухвалював із запізненням, але ухвалював. Тому це може статися. Якщо ми хочемо забезпечити собі сильну позицію за столом переговорів, Захід теж може відреагувати, надавши це право. Захід має побачити готовність Путіна йти на поступки і примусити його до них", - сказав експерт.

Тому це рішення Захід щодо ударів по території РФ може зараз переглянути, впевнений Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області - головне

Як писав Главред, сьогодні ввечері з'явилося відео з українськими військовими в російській Суджі Курської області. Як повідомляють військові в телеграм-каналах, місто Суджа перейшло під контроль ЗСУ.

Зазначимо, що після майже тижневого бою в Курській області, військово-політичне керівництво в понеділок, 12 серпня, визнало факт проведення спецоперації в Росії. За даними Главкома, звільнено вже близько тисячі квадратних кілометрів території. DeepState пише про понад 40 звільнених Збройними силами України населених пунктів Курської області.

На тлі операції під Курськом українські чиновники просили США дозволити застосовувати ракети далекобійного радіусу дій ATACMS.

На думку військового аналітика Олександра Мусієнка, перша мета операції в Курській області - допомогти обороні угруповання ЗСУ на Сході України.

Друге завдання - зменшити ресурси та спроможності Росії вести бойові дії. Третє - деморалізація ворога, тому що в Росії такого не очікували і розуміють, що в них проблеми. А четверте - підняття бойового духу українців і демонстрація західним партнерам наших можливостей, а це вже й політична частина.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

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