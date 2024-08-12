Під 'шумок' боїв в Курську: чи може еліта РФ 'прибрати' Путіна - Мусієнко

Путін щось відчуває, тому й намагається оновлювати "еліту" за рахунок "героїв СВО", каже експерт.

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Чи може еліта РФ "прибрати" Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/musiienkoua

Чи можуть еліти під шумок курських подій прибрати Путіна, повісивши на нього всіх собак? Про це під час чату на Главреді розповів військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Підкилимна боротьба в Кремлі, безумовно, є. І Путін це відчуває, тому й намагається оновлювати "еліту" за рахунок "героїв СВО". Це буде новий тренд. Тобто Путін намагатиметься тягнути тих, хто воював і хто готовий підтримати його, щоб забезпечити собі певні умови політичного виживання", - каже експерт.

За його словами, головне питання - чи здатні люди, які розпочали підкилимну боротьбу, усунути Путіна.

"Думаю, вони чекають сприятливої нагоди, поки що бояться. Можливо, це станеться, як під час смерті Сталіна: тільки коли Сталін був при смерті, вся підкилимна боротьба, яка існувала і за його життя, стала помітною", - наголошує Мусієнко.

Він також зауважив, що Патрушев точно не дуже може пробачити, що він тепер просто радник, а не обійняв серйозну посаду.

"Є й інші незадоволені", - додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії Кремль дуже нервує через наступ у Курській області. Це підтверджує і дивна реакція російського диктатора Володимира Путіна, який під час наради спробував приховати дані про жорсткі територіальні втрати РФ.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін видав нову заяву на тлі триваючих боїв у Курській області. Цього разу нелегітимний "президент" країни-агресорки згадав про мирні переговори, образившись на дії українського глави Володимира Зеленського.

Американський Інститут вивчення війни повідомляв, що оскільки Росія сильно залежить від терміновиків, які охороняють кордон з Україною, українська операція на території Курської області створює серйозні проблеми для Кремля.

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