"Ганебний сором": рашисти зганьбилися з "днем РФ" в окупованому Херсоні

Рашисти організували день Росії в Херсоні

В Херсонської області місцеві жителі проігнорували святкування дня Росії, яке рашисти організували на окупованій території.

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити". – розповів Суспільному голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

"Там херсонців 30 або 40 осіб. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, незважаючи на їх політичне забарвлення, їх повинно було бути більше. Просто неможливо прищепити "мертве дерево до живого", - уточнив він.

За даними радника голови Херсонської Військової адміністрації Сергія Хланя, по всій області росіяни організували в традиційному стилі концерти "пісні і танці" Південного військового округу. Анонсовані також виступи співаків, а по області - творчих колективів.

За словами радника, рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами по всьому місту.

За QR-кодами можна докладніше ознайомитися з пропозиціями "здав окупанта - отримай гроші" і т.д. такі листівки приклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розмістили свій штаб ФСБ і на зайнятих росіянами адміністративних будівлях, зазначив Хлань.

Він додав, що ЗСУ в Херсонській області також зробили подарунок окупантам до так званого "свята" Дня Росії - феєрверк. За його даними, вночі українська артилерія влучно влучила у склад боєприпасів, який детонував до ранку.

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Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

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