Ганьба "другої армії світу": Резніков показав, чим окупанти захищалися від HIMARS

Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками російських світловідбивачів.

Рещников / twitter.com/oleksiireznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, якими застарілими засобами російські окупанти від сучасних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Це військовий кутовий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була покрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS", - зазначив він у Twitter.

При цьому міністр підкреслив, що це ще раз підтверджує, що йде війна "вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Кутовий відбивач Кутовий відбивач (англ. Corner reflector) - пристрій у вигляді прямокутного тетраедра з взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами. Промінь, що падає на кутовий відбивач, відбивається строго в зворотному напрямку, пише Вікіпедія.

Нагадаємо військовий експерт Олег Жданов зазначив, що сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україну. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання - мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

Як повідомляв Главред, в ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. В результаті удару загинули 400 і поранено 300 окупантів.

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