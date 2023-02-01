"Знекровимо вороже угруповання": Жданов назвав зброю, яка кардинально вплине на хід війни

Експерт підкреслив, що українські захисники зможуть знищувати логістичні ланцюжки ворога, коли отримають далекобійні ракети.

Жданов назвав зброю, яка кардинально вплине на хід війни / Главред, Вікіпедія

Українська армія продовжує отримувати різноманітне озброєння від Заходу, яке допомогає у протистоянні російському агресору. Водночас наша держава розраховує отримати ту зброю, яка кардинально вплине на хід бойових дій.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі, саме постачання далекобійних ракет ATACMS може вплинути на ситуацію на фронті, адже тоді українські захисники зможуть знищувати логістичні ланцюжки ворога.

"Російська Федерація прив'язана до залізної дороги. Не можуть вони без залізниці. Боєприпаси, паливо, важка техніка не навозяться вони тралами і фурами для того, щоб забезпечити потреби армії. Погляньте, як вони наполегливо намагаються відновлювати мости, зокрема той же Антонівський. А буквально минулого тижня було завдано удару по залізничному мосту поблизу Мелітополя й росіяни зараз намагаються його відновлювати. Без залізної дороги падає боєздатність військ", - розповів Жданов.

За словами експерта, саме ATACMS дасть можливість ЗСУ бити вздовж українсько-російського кордону по всіх залізничних та автомобільних переходах, тим самим знекровлюючи угруповання російських військ.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

"Саме це ми робили на правому березі Херсонської області. Наші воїни методично завдавали ударів по мостах і зрештою росіяни зрозуміли, що – або їхнє угруповання там буде знищене нашим вогнем, або його треба звідти виводити, що й вони зробили. Те ж саме й тут. Ми це угрупування можемо знекровити, вдаривши по кількох залізничних гілках на окупованих територіях через кордон та основних магістралях і мостах поблизу нашого кордону. Це суттєво вплине на хід бойових дій", - підкреслив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракети ATACMS для України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим наразі дуже потрібні далекобійні ракети ATACMS, а також інше необхідне озброєння. Лише у такий спосіб Україні вдасться припинити російський терор.

"Ми зробимо все, щоб партнери відкрили цю життєво необхідну поставку – зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Це необхідно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка або, наприклад, Харків", - підкреслив глава держави.

Колишній міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ракети ATACMS, щоби посприяти контрнаступу Збройних сил України.

"Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "Шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великих відстанях", - вважає колишній міністр.

Раніше стало відомо, що Великобританія може передати Україні далекобійні ракети, аналогічні за характеристиками далекобійним ATACMS. Окремі британські офіційні особи висловили готовність поставити Україні системи дальнього радіусу дії.

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