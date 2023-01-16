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"Були модернізовані ще в Радянському Союзі": Жданов розповів, чим зараз РФ воює проти України

16 січня 2023, 07:32
Зараз російські окупанти перекидають на передову зовсім не сучасну зброю, зазначив Олег Жданов.
БТР, Жданов
Жданов розповів, чим зараз РФ воює проти України / скріншот

Сучасна військова техніка Росії вже не перекидається на війну в Україні. Зараз загарбники знімають радянську техніку і озброєння зі складів тривалого зберігання.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого YouTube-каналу зазначив, що мова йде про машини, танки, бронетранспортери, яким 30 років і більше.

"Зараз вони (російські військові, – ред.) конкретно пішли в історію, пішли на склади тривалого зберігання. І сьогодні ми спостерігаємо, що вони везуть техніку, зняту з тривалого зберігання", – зазначив експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Він уточнив, що на ешелонах стоять танки Т-80 і Т-72А, які єдині були трохи модернізовані ще в Радянському Союзі.

"Тобто розумієте, скільки років цим танкам. Везуть "Урали", везуть КрАЗи 225-ті, які стоять на зберіганні. Радянський Союз дуже багато їх ставив. КрАЗ кращим тягачем тоді був і кращою машиною в плані прохідності для військ. Ось це вони і везуть сьогодні на передову", – додав Жданов.

Як повідомляв Главред, в ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. В результаті удару загинули 400 і поранено 300 окупантів.

Величезні втрати окупантів у Макіївці також підтвердили російські пропагандисти.

Нагадаємо, ВСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників. Удар був нанесений в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктах, розташованих поблизу.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Жданов
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