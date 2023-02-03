Нові Javelin і HIMARS: США виділяють найбільший військовий пакет для України

З моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

США / колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, pixabay

3 лютого стало відомо, що Сполучені Штати Америки офіційно виділяють черговий великий пакет військової допомоги для України.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяють новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає в себе протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні і далекобійні ракети для HIMARS",- повідомив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

Що входить в новий пакет допомоги для України

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

120-мм мінометні міни;

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами і відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;

181 мінно-вибухозахищена машина із захистом від засідок (MRAP);

250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;

2000 протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для підриву;

дві зенітно-ракетні установки HAWK;

зенітні гармати і боєприпаси.

Військова допомога США Україні

31 січня представниця Білого дому Олівія Далтон заявила, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Це рішення Байдена підтримали в Білому домі.

Генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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