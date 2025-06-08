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"Поживи в моєму будинку тиждень": Усик звернувся до Трампа

Віталій Кірсанов
8 червня 2025, 20:17
1395
За словами боксера, щоночі він чує звуки вибухів і ракет, які пролітають неподалік.
Усик звернувся до Трампа
Усик звернувся до Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/usykaa

Коротко:

  • Усик запропонував Трампу відчути реалії війни в Україні
  • Усик не впевнений, чи змінить Трамп свою думку про війну в Україні

Український боксер Олександр Усик запропонував президенту США Дональду Трампу пожити в його будинку протягом тижня, щоб відчути реалії війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю BBC Sport.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну і пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я віддам йому свій будинок. Живи, будь ласка, в Україні і спостерігай за тим, що відбувається щоночі", - цитує видання Усика.

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За словами боксера, щоночі він чує звуки вибухів і ракет, які пролітають неподалік. Водночас Усик не впевнений, чи змінить Трамп свою думку щодо війни в Україні.

"Я не знаю. Можливо, він зрозуміє, можливо, ні. Український народ гине. Це не тільки військові хлопці, а й діти, жінки, бабусі, дідусі. Мені це важко. Це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні", - додав він.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.

Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.

У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні Олександр Усик Дональд Трамп атака дронів
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