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Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

Віталій Кірсанов
22 травня 2025, 01:59
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Поєдинок проходив в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес".
Визначився переможець Ліги Європи
Визначився переможець Ліги Європи УЄФА / колаж: Главред, фото: uefa.com

Коротко:

  • 1:0 на користь "Тоттенхема"
  • Для "Тоттенхема" це третя перемога у фіналі турніру

У середу, 21 травня, у фінальному матчі Ліги Європи УЄФА англійський футбольний клуб "Тоттенгем" (Лондон) виграв у англійського "Манчестер Юнайтед" і завоював трофей. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Поєдинок проходив в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" у присутності 55 тис. глядачів.

відео дня

На 42-й хвилині гри м'яч забив футболіст "Тоттенхема" Бреннан Джонсон з Уельсу, і цей точний удар виявився в результаті єдиним.

Підсумок - 1:0 на користь "Тоттенхема".

Статистика показує, що у команди з Манчестера було більше атак (60 проти 23-х), більше володіння м'ячем (65% проти 35%) і точніші паси (86% проти 67%).

У плей-оф на шляху до фіналу Ліги Європи команда з Лондона обіграла "Алкмаар" із Нідерландів (1/8 фіналу, 0:1 і 3:1), "Айнтрахт" із Німеччини (чвертьфінал, 1:1 і 1:0) і "Буде-Глімт" із Норвегії (3:1 і 2:0).

Для "Тоттенхема" це третя перемога у фіналі турніру (з урахуванням періоду, коли він називався Лігою УЄФА), попередні тріумфи були в 1972-му і 1984 році.

Минулого сезону італійська "Аталанта" виграла Лігу Європи УЄФА і вперше у своїй історії завоювала єврокубок. У вирішальному матчі команда виявилася сильнішою за німецький "Байєр".

Інші новини спорту:

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Національна збірна України з хокею здобула впевнену перемогу в третьому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Суперником "синьо-жовтих" стала команда Румунії, яка виступає на правах господаря турніру.

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