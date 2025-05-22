Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

Коротко:
- 1:0 на користь "Тоттенхема"
- Для "Тоттенхема" це третя перемога у фіналі турніру
У середу, 21 травня, у фінальному матчі Ліги Європи УЄФА англійський футбольний клуб "Тоттенгем" (Лондон) виграв у англійського "Манчестер Юнайтед" і завоював трофей. Про це повідомляє сайт УЄФА.
Поєдинок проходив в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" у присутності 55 тис. глядачів.
На 42-й хвилині гри м'яч забив футболіст "Тоттенхема" Бреннан Джонсон з Уельсу, і цей точний удар виявився в результаті єдиним.
Підсумок - 1:0 на користь "Тоттенхема".
Статистика показує, що у команди з Манчестера було більше атак (60 проти 23-х), більше володіння м'ячем (65% проти 35%) і точніші паси (86% проти 67%).
У плей-оф на шляху до фіналу Ліги Європи команда з Лондона обіграла "Алкмаар" із Нідерландів (1/8 фіналу, 0:1 і 3:1), "Айнтрахт" із Німеччини (чвертьфінал, 1:1 і 1:0) і "Буде-Глімт" із Норвегії (3:1 і 2:0).
Для "Тоттенхема" це третя перемога у фіналі турніру (з урахуванням періоду, коли він називався Лігою УЄФА), попередні тріумфи були в 1972-му і 1984 році.
Минулого сезону італійська "Аталанта" виграла Лігу Європи УЄФА і вперше у своїй історії завоювала єврокубок. У вирішальному матчі команда виявилася сильнішою за німецький "Байєр".
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