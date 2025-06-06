Ракетно-дронова атака РФ на Київ: пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених

Станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

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Ракетна атака по Україні тривала 1 годину 30 хвилин - з 03:10 по 04:40 / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео МО РФ

Коротко:

Під удар РФ потрапили 10 регіонів України

У Києві пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

У столиці є жертва та поранені

У ніч на 6 червня країна-агресор Росія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Під ворожий удар потрапили окремі райони Львівської області, Луцьк, Тернопіль і Тернопільський район, Рівненський район, Хмельницький район, Київ і агломерація, Білгород-Дністровський район Одеської області, Чернігів, Харків, Полтавський район.

За даними моніторингового каналу monitor, ракетна атака тривала 1 годину 30 хвилин - з 03:10 по 04:40. Атака БПЛА триває вже 10 годин з 20:10.

відео дня

Станом на 06:23 карта повітряних тривог виглядала так:

Карта повітряних тривог / t.me/alarmukraine

Минулої ночі під час атаки на Україну РФ застосувала:

крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95мс із Волгоградської області Росії;

крилаті ракети морського базування 3м14 комплексу "Калібр", запущені флотом з акваторії Чорного моря;

балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Курської та Воронезької областей РФ;

ударні БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера", ін.

Відомо про влучання в об'єкти енергетики та влучання в цивільні споруди і житлові будинки.

Атака РФ на Київ

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила в Telegram, що в ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії.

Унаслідок падіння уламків і влучень пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Одна людина загинула, 20 - дістали поранення.

За оперативною інформацією КМДА станом на 05:00, унаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

У Солом'янському районі сталася пожежа в металевому ангарі на площі близько 500 кв. м. Рятувальники продовжують ліквідацію загоряння. Виникло загоряння на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. У результаті оперативних дій було врятовано трьох людей. Пожежу ліквідовано.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків збитих цілей щонайменше в трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація. Пошкоджено навчальний заклад. Частини збитих цілей впали поблизу АЗС, пошкодивши автомобіль. Уламки також впали в нежитловій зоні - без постраждалих і пожежі.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Оновлено. У Києві вже четверо загиблих після атаки. На кількох локаціях продовжуються пошуково-рятувальні роботи, повідомив мер Кличко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 5 червня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Херсону. Упродовж усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російських КАБи. Під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації.

Пізніше російська авіація вдруге за день завдала удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської обласної державної/військової адміністрації. Унаслідок атаки споруду фактично знищено.

Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

У Харкові на двох локаціях ворог ударив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

У ніч на 4 червня в Харкові також прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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