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Російські "дипломати" безсоромно закликали стратити захисників Маріуполя: в ОП жорстко відреагували

30 липня 2022, 11:55

Лише терористи і дикуни можуть у XXI столітті на дипломатичному рівні закликати просто так повісити невинних людей, заявив голова ОП Андрій Єрмак.

Военнопленные, теракт в Еленовке
В ОП жорстко відреагували на заклики російських "дипломатів" стратити азовців/ comments.ua, t.me/pgo_gov_ua

Посольство Росії у Британії після вибуху в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військових, у тому числі й бійців "Азову", оприлюднило заяву із кровожерливим закликом до страти захисників Маріуполя.

Така заява з’явилася на сторінці російського посольства у Twitter. У ній "дипломати" країни-агресорки Росії не просто закликають вбити захисників України, а й пропонують жорстокі варіанти їхнього вбивства.

"Бойовики "Азову" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть", – заявили росіяни.

Теракт в Еленовке, заявление посольства России в Британии
Заява посольства Росії у Британії/ скрін.

В Офісі президента України уже відреагували на таку заяву. Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що росіяни – це дикуни і терористи, і такими заявами лише підтверджують свою справжню сутність.

"Росія – це країна-терорист. У XXI сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так, можуть лише дикуни та терористи. рф – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?", – написав Єрмак у Telegram.

Заявление Ермака в ответ на заявление посольства России в Британии
Голова ОП України відповів на цинічну заяву російського посольства/ скрін

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити у цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з HIMARS по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Прослухати ці телефонні розмови можна тут:

Ввечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і здійснили окупанти.

Пізніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни, очевидно, брешуть про удар ракетами з HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі. Вони зазначили, що пошкодження від пожежі не притаманні для принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню.

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війна в Україні теракт Еленовка вторгнення Росії військовополонені новини Донбасу
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