Російські "дипломати" безсоромно закликали стратити захисників Маріуполя: в ОП жорстко відреагували

Лише терористи і дикуни можуть у XXI столітті на дипломатичному рівні закликати просто так повісити невинних людей, заявив голова ОП Андрій Єрмак.
Посольство Росії у Британії після вибуху в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військових, у тому числі й бійців "Азову", оприлюднило заяву із кровожерливим закликом до страти захисників Маріуполя.
Така заява з’явилася на сторінці російського посольства у Twitter. У ній "дипломати" країни-агресорки Росії не просто закликають вбити захисників України, а й пропонують жорстокі варіанти їхнього вбивства.
"Бойовики "Азову" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть", – заявили росіяни.
В Офісі президента України уже відреагували на таку заяву. Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що росіяни – це дикуни і терористи, і такими заявами лише підтверджують свою справжню сутність.
"Росія – це країна-терорист. У XXI сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так, можуть лише дикуни та терористи. рф – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?", – написав Єрмак у Telegram.
Теракт в Оленівці
У Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити у цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з HIMARS по місцю утримання українських полонених.
Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Прослухати ці телефонні розмови можна тут:
Ввечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і здійснили окупанти.
Пізніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що росіяни, очевидно, брешуть про удар ракетами з HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі. Вони зазначили, що пошкодження від пожежі не притаманні для принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню.
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