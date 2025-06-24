Росія спробує оточити Суми: високопосадовець НАТО розкрив дані розвідок

Попри спроби розширення лінії фронту, значних змін за останні два місяці не було.

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Росія спробує оточити Суми, але це малоймовірно / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скріншот карти deepstatemap.live

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РФ може спробувати розширити фронт на північ і північний схід від Сум

Оточення Сум малоймовірне

Щоденні втрати російської армії складають близько 1300 осіб

Росія може спробувати розширити фронт на північ і північний схід від Сум. Проте малоймовірно, що росіянам вдасться оточити місто найближчим часом. Про це заявив журналістам на саміті НАТО високопосадовець Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, пише Європейська правда.

"У Сумській області Росія прагне створити буферну зону після Курської операції. Але хоча вона має тактичні просування, ці атаки для неї дуже виснажливі", - заявив високопосадовець Альянсу, ґрунтуючись на даних розвідок союзників. відео дня

За його словами, "оточення (Сум - Главред) найближчим часом не видається імовірним і можливим".

Розвідка Північноатлантичного альянсу підтверджує, що армія Росії продовжує поступово просуватися в Україні, включаючи Сумську область. Водночас втрати окупантів залишаються вкрай високими.

"Ми перетнули рівень втрат з російської сторони у 1 млн осіб, а кількість загиблих у бою оцінюється у 250 тисяч", - зазначив він.

Найвищі втрати РФ фіксуються саме у зоні активних штурмів. Високопосадовець НАТО стверджує, що в середньому Росія втрачає близько 1300 військових щодня, що пов’язано з її тактикою "м’ясних штурмів", яка застосовується зокрема і в Сумській області.

Згодом представник Альянсу додав, що найближчими місяцями очікується посилення спроб РФ розширити лінію фронту на північ і північний схід від Сум. За його словами, Москва прагне створити новий театр бойових дій для наступу на саме місто, але всі попередні спроби таких дій були невдалими.

"Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та (у інших областях - Главред) на сході України, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін", - зауважив чиновник.

Згідно з даними НАТО, одночасно з російськими наступальними діями українські сили мають успіхи в прикордонній Курській області РФ, зокрема в районі населеного пункту Тьоткіне.

Ситуація на в Сумській області - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська наблизилися до Сум на відстань 20 км та контролюють близько 250 км² у Сумській області. Зростає загроза масованих ударів по місту.

Також реальна загроза існіє з півночі та північного заходу від Сум. Експерт Іван Ступак стверджує, що ситуація там "дуже сумна", її розвиток ще оцінюється.

Крім цього, тривають запеклі бої біля Юнаківки — важливого логістичного вузла. Ситуація там складна, але не критична. Обстріли міста не припиняються, рівень тривоги серед мешканців зростає.

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Що таке саміт НАТО? Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

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