Чи піде Росія на застосування "ядерки" по НАТО: Жданов дав однозначну відповідь

Захід і Росія в разі війни, найімовірніше, не підуть на застосування одне проти одного ядерної зброї. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що щодо цього між сторонами вже давно існують негласні домовленості.
В інтерв'ю Главреду Жданов зазначив, що "якби зараз почалося взаємне розмахування ядерним кийком, зрештою, це призвело б до катастрофи".
"Погрози з Москви щодо застосування ядерної зброї продиктовані тим, що Росія, як терористична держава, не може тримати всіх своїх церберів на ланцюгу та заткнути їм пащу, щоб вони не гавкали з приводу ядерного кийка. Тому іноді з'являються заяви таких діячів, як Медведєв, який, схоже, замінює Жириновського або претендує на його місце. Ось він і любить вийти і помахати ядерною дубиною", - пояснює експерт.відео дня
На думку Жданова, Захід контролює через агентурну і космічну розвідки наявність або переміщення ядерних боєзарядів з одного місця в інше.
НАТО готується до війни з Росією
Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".
"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.
У Росії ж обізвали статтю Bild "гороскопом".
Зазначимо, що розмови про майбутню війну з Росією на Заході почастішали після того, як подальше фінансування України опинилося під загрозою через політичні події у США і Європі. На думку експертів і політиків, у разі перемоги Росії Москва на Україні не зупиниться і - після відновлення сил - захоче піти проти країн НАТО.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, своєю чергою, натякнув, що нового протистояння в Європі (за найгірших сценаріїв поразки ЗСУ) слід чекати через 5-8 років. Тоді театр військових дій може розвернутися вже на території країн Балтії або на території сусідньої з Україною Молдови.
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