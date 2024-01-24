РФ готує масштабний штурм Авдіївки: зібрала близько 40 тис. резервів - Морозов

Росія готується на Авдіївському напрямку до нової битви проти ЗСУ, зосереджує резерви та техніку.

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Росія готується до нового штурму Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пєстушка, 22 окрема механізована бригада

Росія концентрує сили на Авдіївському напрямку для штурму міста. Окупанти зібрали близько 40 тисяч солдатів для атаки. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі "Еспресо".

"Ворог застосовує спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, які літають, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети". Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів", - сказав Морозов.

Морозов стверджує, що для штурму Авдіївки Росія зібрала близько 40 тисяч резервів. Також на Авдіївський напрямок окупанти перекинули танковий пункт з новими танкми. Проте Сили оборони готують відповідь на цей наступ.

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"Там з'явились ув'язнені, "Шторм-Z", "Шторм V". Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму", - додав він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, майор МВС Максим Морозов, зазначив, що окупанти великою кількістю КАБів (керованих авіабомб) намагаються перерізати єдину дорогу до Авдіївки. За короткий період 2024 року випущено набагато більше КАБів, ніж за весь 2023 рік.

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що ситуація у районі Авдіївки Донецької області загострюється. Окупанти постійно обстрілюють місто, проте комплекс Царське полювання і вулиця Соборна знаходяться під контролем Сил оборони України.

Як повідомляв Главред, російські окупанти просунулися в Авдіївці Донецької області, за даними аналітиків Інституту вивчення війни. Окупанти просунулися вздовж вулиці Соборної та на південний захід від Авдіївки, як свідчать геолокаційні кадри.

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