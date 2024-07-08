Пошкоджені електромережі: в ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом, кажуть у ДТЕК.

https://glavred.net/ukraine/povrezhdennye-elektroseti-v-dtek-rasskazali-o-situacii-so-svetom-v-kieve-10579133.html Посилання скопійоване

В ДТЕК розповіли про ситуацію у Києві/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Про це повідомили в ДТЕК.

"В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що енергетики вже працюють на місцях.

відео дня

"Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", - додають у ДТЕК.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Масований ракетний удар по Україні - що відомо

Сьогодні, 8 липня, РФ запустила ракети по території України, повітряна тривога лунала у всіх регіонах через загрозу балістики та пуск ракет стратегічною авіацією.

У Києві прозвучали вибухи. У КОВА уточнили, що унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо є загоряння.

Пізніше, мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред