"Ні війні!" в прямому ефірі: пропагандист РФ істерично закликав припинити "СВО"

Пропагандист Путіна виступив проти продовження бойових дій, бо це не призведе до позитивних результатів для Росії і може спричинити тяжкі наслідки.

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Путіна закликали завершувати війну в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos, фото: скрін.com

Відомий пропагандист і ведучий радіостанції "Комсомольська правда" Іван Панкін вирішив "рубонути правду-матку" росіянам в прямому ефірі. Він закликав владу РФ до термінового згортання війни проти України. На відео звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський.

Хто такий Денис Казанський Денис Казанський - уродженець Донецька, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Вимушений переселенець у зв'язку з війною на Донбасі. Автор книг про Донбас: "Чорна лихоманка", "Як Україна втрачала Донбас". Один з представників України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2017 році увійшов до Топ-20 політичних блогерів України в Facebook за рейтингом Еспресо TV, пише Вікіпедія. Веде популяний youtube-канал.

Так, Панків виступив проти офіційної лінії Кремля і визнав, що продовження бойових дій не призведе до позитивних результатів для Росії і може спричинити тяжкі наслідки.

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"Не треба говорити: "Ми ще не починали"! Все, вже час закінчувати. Інакше це точно до добра не доведе!" - заявив пропагандист.

Ймовірно, таким чином ведучий пропагандистського ресурсу вирішив зробити "пасхалку" на відому фразу Путіна, сказану на ранніх етапах протистояння з Україною.

"Так і хочеться написати "Ні війні!" Але кому написати?" - запитав він в ефірі, натякаючи на можливе переслідування та кримінальну відповідальність в РФ за антивоєнні висловлювання.

"Щось трапилося, напевно..." – іронічно прокоментував відео Казанський.

Висловлювання Панкіна ще раз підкреслюють та підтверджують, що війна впливає як на звичайних громадян РФ, так і на еліти, посилюючи економічні, соціальні та політичні проблеми всередині країни.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними The Washington Post, РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією". На думку старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роберта Лі важливішим аспектом на цьому фронті може бути не стільки втрата території, скільки втрата військових.

Своєю чергою експерт Жмайло розкрив план Путіна. Окупанти намагаються втілити свої страшні задуми у життя до початку холодів та сильних дощів.

Водночас командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару. Інколи, щоб виграти стратегічно у війні необхідно програти битву, вважає він.

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