Повістки видаватимуть усім: Кабмін розширив повноваження військкоматів

Винятком є військовозобов'язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

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Мобілізація в Україні та повістки / УНІАН

Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

В постанові Кабінету міністрів зазначається, що з поставленим завданням з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також були зняті завдання з підготовки та ведення територіальної оборони.

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Крім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію і закликати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов'язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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