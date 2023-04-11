Повістки видаватимуть усім: Кабмін розширив повноваження військкоматів

Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.
Тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.
В постанові Кабінету міністрів зазначається, що з поставленим завданням з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також були зняті завдання з підготовки та ведення територіальної оборони.
Крім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію і закликати:
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).
Винятком є військовозобов'язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.
7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.
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