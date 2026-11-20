Нинішня позиція Кремля майже не залишає місця для домовленостей, вважає Максим Розумний.

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Лідери США та РФ провели зустріч / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru, ОП

Важливе із заяв Розумного:

Позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей

Посилилися пропозиції "території в обмін на НАТО"

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний прокоментував ймовірність негативних наслідків для України після саміту за участю лідерів Китаю, США та РФ.

"Нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова має бути нейтральною, Україна - нейтральною і без армії. Такі вимоги Росія, очевидно, не зможе "продати" й реалізувати. Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштує всіх і не дуже влаштує Україну, тиск на нас значно посилиться", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

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За словами експерта, якщо це буде консенсусне рішення всіх трьох сил, Україна залишиться разом із Європою.

"Тоді їм залишиться дотиснути Європу і змусити Україну піти на невигідний мир. Це найгірший для нас сценарій", - попередив він.

Співрозмовник додав, що такий сценарій завжди існував і на сьогодні активізувався з новими варіантами домовленостей "території в обмін на вступ до НАТО".

"Це схоже на шахрайську схему, в якій незрозуміло, хто кого і куди приймає. Швидше за все, цей сценарій близький до реалізації, оскільки навколо нього відбувається дуже багато руху. Якби можливості його втілити не було, ці дуже зайняті люди не витрачали б на це стільки зусиль", - резюмував Розумний.

Війна в Україні: чому Європа не вірить Кремлю

Як повідомляє Bloomberg, європейські представники з великим скептицизмом ставляться до заяв про готовність Путіна завершити війну. У Європі також висловлюють побоювання, що під час закритих переговорів із Китаєм Трамп міг погодитися на поступки, які виявляться неприйнятними для України.

Сам Путін під час спілкування з журналістами в Китаї заявив, що очікує ініціатив від європейських країн.

"Нам необхідно зрозуміти, що Європа готова запропонувати в рамках цих переговорів", - зазначив російський президент.

За інформацією Bloomberg, Путін також повідомив, що запросив європейських представників до Москви. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що подібними заявами російський лідер намагається відвернути увагу від підготовки можливого зимового наступу.

Раніше Главред повідомляв, що бесіда Трампа і Путіна в Шеньчжені тривала 35–40 хвилин. За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, головною темою розмови лідерів стала війна в Україні.

Нагадаємо, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії тривала близько півтори години й не принесла проривів. Екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України.

Як повідомлялося, європейські союзники України мають намір продемонструвати підтримку Києву. Після переговорів у Китаї Віткофф і Кушнер терміново вирушили до Берліна. У Європі побоюються, що рішення щодо війни можуть ухвалити без її участі.

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