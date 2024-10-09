Повістка через непроходження ВЛК: кому її можуть вручити

На ВЛК не направляють тільки тих, хто має право на відстрочку або заброньовані.

https://glavred.net/ukraine/povestka-iz-za-neprohozhdeniya-vvk-komu-ee-mogut-vruchit-10603661.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо людина оновила дані, але в неї не вказано, що вона проходила ВЛК, то їй можуть вручити повістку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Він зауважив, що на ВЛК не направляють тільки тих, хто має право на відстрочку або заброньовані. Усі інші мають пройти ВЛК для перевірки стану придатності.

"Повістка виписується для уточнення облікових даних, вказується час прибуття для проходження ВЛК. І, можливо, під час проходження ВЛК, якщо людина має вади здоров'я, її може бути зовсім знято з обліку військовозобов'язаних або переведено в розряд придатних для служби в ТЦК і підрозділах забезпечення", - наголосив Монукало. відео дня

Він також нагадав, що в ці 60 днів оновлювалася контактна інформація за електронною адресою, телефоном, місцем прописки тощо, щоб наступним етапом були організація проходження ВЛК.

"На першому етапі це робилося для того, щоб встановити контакт з людиною, щоб вона повідомила, де перебуває, і потім уже ТЦК і СП починає розсилати їм повістки, щоб вони вже уточнювали загальний перелік облікових даних", - підсумував начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні змінили правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Такі особи можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Також відомо, що секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів.

Крім того, в Україні припинено мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років. Мобілізація віком до 25 років можлива лише за письмової згоди громадянина.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред