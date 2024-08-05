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Чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК: ТЦК та адвокати роз'яснили ситуацію

Руслана Заклінська
5 серпня 2024, 12:19
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Людей, які не мають військового квитка, можуть направити на ВЛК для його отримання, зазначила адвокат Катерина Аніщенко.
Чи повинні особи з інвалідністю проходити ВЛК: ТЦК та адвокати роз'яснили ситуацію
Кому не треба проходити ВЛК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, recoveryua.org

Наявність посвідчення про інвалідність забезпечує автоматичне право на відстрочку від мобілізації. Осіб з інвалідністю, що отримали її як до 24 лютого 2022 року, так і після цієї дати, не повинні відправляти на ВЛК. Про це ТСН.ua розповіли в київському ТЦК та адвокати Катерина Аніщенко і Роман Сімутін, які спеціалізуються зокрема і в питаннях мобілізації.

"Наявність посвідчення про інвалідність само по собі дає право на відстрочку", - заявили в одному з районних ТЦК Києва, на питання про те, чи потрібно особам з інвалідністю (якщо вона отримана після 24 лютого 2022 року) проходити ВЛК.

Адвокатка Катерина Аніщенко уточнила, що згідно з чинним законодавством, особи з інвалідністю не повинні проходити ВЛК, якщо мають підтверджену групу інвалідності. Вона наголосила, що ВЛК і МСЕК – це різні комісії. МСЕК дає групу інвалідності, а ВЛК – це військово-лікарська комісія, яка не може визначати ступінь втрати працездатності.

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"Дуже розпливчато прописано те, що в разі сумнівів в інвалідності людину можуть направити на ВЛК... Я вважаю, що людям, які мають групу інвалідності (2 або 3), не треба йти на ВЛК, тому що є постанова Кабміна, в якій зазначено, що особа, яка має право на відстрочку від мобілізації або не підлягає мобілізації, не повинна проходити ВЛК. Змін до цієї постанови внесено не було", - додала Аніщенко.

Водночас адвокат зауважила, що осіб, які не мають військового квитка, можуть направити на ВЛК для його отримання. Проте тих, в кого є військовий квиток навіть радянського зразка, не мають права направляти на військово-лікарську комісію.

Адвокат Роман Сімутін підтвердив, що люди з інвалідністю, незалежно від того, коли вона була отримана, не зобов'язані проходити ВЛК.

"До лютого (2025 року - Главред) повинні пройти ті, кого раніше було визнано обмежено придатним. Зараз такого статусу не існує. А ті, хто має групу інвалідності – вони взагалі мають право на відстрочку. ВЛК не має ніякого відношення до МСЕК. У них різні критерії. Ті, хто має групу інвалідності можуть підлягати мобілізації тільки за згодою", - зазначив він.

Проходження ВЛК - новини за темою

Нагадаємо, військовозобов'язаним українцям, які мають бронь від мобілізації або подають документи на її отримання, не потрібно проходити військово-лікарську комісію, повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач. За перший тиждень запуску послуги бронювання у "Дії" нею скористались 50 тисяч осіб.

Також офіцер Київського міського ТЦК та СП, пояснила, що оновлення даних через "Резерв+" не звільняє від необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Згідно з наказом, ВЛК проводиться раз на 5 років або щороку під час воєнного стану.

Як повідомляв Главред, громадяни, які мають бронювання, не зобов'язані проходити ВЛК щорічно, проте повинні робити це раз на 5 років для обліку. Незважаючи на бронювання, правила військового обліку залишаються в силі і в разі виклику до ТЦК проходження ВЛК є обов'язковим.

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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