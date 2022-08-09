Втрати ЗСУ у війні проти Росії знизилися втричі: у Зеленського зробили заяву

Втрати ЗСУ у війні проти Росії знизилися втричі - Подоляк / колаж УНІАН

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що щоденні втрати ЗСУ знизилися порівняно з початком червня нинішнього року. Таку статистику він озвучив в інтерв'ю ВВС Україна.

Подоляк каже-на даний момент Україна втрачає приблизно 30-50 бійців на день (на початку червня ці цифри становили 100-200 осіб).

"Я думаю, що цифри десь зменшилися в 2,5 - 3 рази від тієї цифри", - сказав він.

При цьому, за словами Подоляка, набагато точнішу інформацію про втрати може дати тільки Генеральний штаб ЗСУ

"Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це, безумовно, збільшувало кількість наших втрат. Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє-наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", — підсумував він.

Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

До того повідомлялося, що в міста Кремінна Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

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