"До 200 військовослужбовців на день": Зеленський розкрив втрати України у війні з окупантами

Зеленський підкреслив, що зміна в балансі вогневої потужності зупинила українські втрати.
Поставки західних озброєнь допомогли знизити втрати України на фронті.
Як розповів в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський для The Wall Street Journal, зараз Збройні сили втрачають втричі менше загиблих, ніж на піку бойових дій.
За його словами, поставки ракетних систем HIMARS і 155-мм гаубиць допомогли стримати наступ Росії на Донбасі і стабілізувати ситуацію.
До цього противник щодня випускав 12 000 артилерійських снарядів проти 1 000 - 2 000 українських. Тепер же ЗСУ здатні випускати по 6 000 снарядів в день, в той час як Росія вже відчуває нестачу.
Зеленський підкреслив, що зміна в балансі вогневої потужності зупинила українські втрати.
Втрати України у війні з РФ
За словами президента, на піку бойових дій в травні і червні гинули від 100 до 200 військовослужбовців в день, але на сьогодні щоденні втрати скоротилися до 30 загиблих і близько 250 поранених.
"Я можу вам сказати точно, тому що я живу з цим кожен день", - підкреслив він.
При цьому Зеленський відмовився розкрити загальні втрати з початку війни, пославшись на військову таємницю. Але вони в кілька разів нижче російських.
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Війна Росії проти України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що війська РФ атакують сили оборони України на Донбасі. Загарбники здійснюють спроби витіснення українських військ з їх позицій на півночі областей.
Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що російська армія поки не може перейти в наступ на Донбасі. У окупантів не вистачає для цього сил і засобів. Після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська їх наступальна активність знизилася.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки не може піти на ескалацію війни проти України. Для цього у її військ немає сил і засобів. Окупанти зазнають труднощів, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.
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