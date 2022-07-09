РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISW

РФ готується до масштабного контрнаступу/ Reuters

Російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

При цьому загарбники бояться, щоб Збройні сили України не встигли перехопити ініціативу на полі бою, поки в російській армії триває оголошена Росією так звана "оперативна пауза". Тому окупанти продовжують проводити обмежені наступальні дії. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW).

Як вважають аналітики, російські війська можуть рушити у ще більший наступ, як тільки вирішать, що вже достатньо до нього підготувалися.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, скоріш за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться у повідомленні.

При цьому вихід з "оперативної паузи" може бути не різким, а поступовим і не одразу помітним.

Основна задумка росіян – зробити "оперативну паузу" непомітною, створити таку видимість, ніби її взагалі немає. Або ж вона може бути занадто короткою, щоб не дати змоги ЗСУ перехопити ініціативу, зазначають в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що у Кремінній Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вони відбулися близько 05:30 ранку в суботу, 9 липня. Над містом дим.

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