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У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулиці: їх приводять колаборанти - Гайдай

7 липня 2022, 16:30

Місцеві колаборанти здають окупантам людей з проукраїнською позицією.

Кременная, российские военные
Російські військові розстрілюють людей на вулиці у Кремінній / Радио Свобода, Reuters

У Кремінній Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Допомагають в цьому росіянам місцеві колаборанти - ждуни руского міра. Вони реально здають людей з проукраїнською позицією. Так би мовити, за руку підводять до їх квартир", - сказав Сергій Гайдай.

Військові РФ погрожують розправою людям, які відмовляються працювати на окупантів.

"Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки", - написав Гайдай.

Українським чоловікам, які погоджуються на співпрацю, окупанти вручають повістки.

Нагадаємо, попри те, що українські військові покинули Лисичанськ, Луганська область не є окупованою на 100%, як про це заявляє російська влада.

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Виведення військ з Лисичанська

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

Читайте також:

війна в Україні Кременная російське вторгнення Сергій Гайдай новини Луганської області
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