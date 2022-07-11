Великі втрати серед солдатів: у Британії розповіли про головну проблему окупантів в Україні

У Британії розповіли про головну проблему окупантів в Україні / Максим Козицький

Виснаження особового складу російських окупаційних військ через відсутність регулярних перерв від участі в боях - головна проблема РФ у війні проти України. Про це повідомляють співробітники в Twitter Міноборони Великобританії.

Повідомляється, що є дані про те, що дружини військових 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО) закидають місцеве начальство із закликом повернути їх чоловіків додому з війни в Україні.

"Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі з 24 лютого 2022 року", — йдеться в тексті.

Британські офіцери зазначили, що брак регулярних планових перерв у окупантів після участі в інтенсивних боях ЗСУ, ймовірно, одна з найбільш руйнівних проблем з особовим складом, які найбільше шкодять росіянами і які в тамтешньому Міноборони намагаються виправити.

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Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

До того повідомлялося, що в міста Кремінна Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

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