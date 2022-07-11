УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Великі втрати серед солдатів: у Британії розповіли про головну проблему окупантів в Україні

11 липня 2022, 09:47

Міністерство оборони Великої Британії вустами своїх офіцерів розповіло про найбільшу проблему Росії з особовим складом у війні проти України.

техніка окупантів, окупанти
У Британії розповіли про головну проблему окупантів в Україні / Максим Козицький

Виснаження особового складу російських окупаційних військ через відсутність регулярних перерв від участі в боях - головна проблема РФ у війні проти України. Про це повідомляють співробітники в Twitter Міноборони Великобританії.

Повідомляється, що є дані про те, що дружини військових 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО) закидають місцеве начальство із закликом повернути їх чоловіків додому з війни в Україні.

"Одна жінка заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади "психічно і фізично виснажений", оскільки перебуває на дійсній бойовій службі з 24 лютого 2022 року", — йдеться в тексті.

Британські офіцери зазначили, що брак регулярних планових перерв у окупантів після участі в інтенсивних боях ЗСУ, ймовірно, одна з найбільш руйнівних проблем з особовим складом, які найбільше шкодять росіянами і які в тамтешньому Міноборони намагаються виправити.

читайте такожАрмія РФ захопить Луганщину найближчими днями, потім націлиться на Сіверськ - ISW

Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

До того повідомлялося, що в міста Кремінна Луганської області російські військові розстрілюють мирних жителів посеред вулиці. У пошуках проукраїнських людей їм допомагають місцеві колаборанти.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:56

Окупанти РФ націлилися на два великих міста України: екстрасенс розкрив сценарій битви

10:42

Поразка на війні для диктатора закінчується загибеллю: політолог нагадав про страх Путіна

10:31

Повітряний удар ЗСУ: знищено пункт управління, склад БК, техніку і живу силу РФВідео

10:22

"Як ні в чому не бувало": Осадча розповіла, як Повалій "рубає" путінські гроші в РФВідео

10:18

"Прилетіло" по росіянах: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухиВідео

Реклама
09:59

Окупанти дезертують з України цілими ротами: у РФ показали "дошку ганьби"Відео

09:47

Великі втрати серед солдатів: у Британії розповіли про головну проблему окупантів в УкраїніВідео

09:37

Бійці ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині і показали, як виглядає село після деокупаціїВідео

09:36

ЗСУ атакують ворога на півдні, РФ наступає на Донбасі - британська розвідкаВідео

09:20

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

09:04

Путін через секретні канали домагається переговорів із Заходом - КлімкінВідео

08:49

Загробні війська РФ: ЗСУ знищили командира танкового батальйону, який Путін нагородив за "героїзм"Відео

08:37

Штани Кремля скоро луснуть, або Чому перелом у війні не за горамиПогляд

08:31

У Кабміні розповіли, в яких випадках можна не платити за комуналкуВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні 11 липня 2022: Близнюкам - обман, Скорпіонам - проблеми, Стрільцям - таємна інформаціяВідео

08:17

38 "двохсотих" окупантів і купа знищеної техніки: ЗСУ розбомбили казарми Росгвардії в ХерсоніВідео

07:56

У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Каха ГогольВідео

07:29

ЗСУ ліквідували окупанта, який воював з "євроатлантичними" ворогамиВідео

06:49

"Організувати повстання народів" : експрезидент Польщі захотів зменшити населення РФ до 50 млнВідео

06:27

Україна виграла собі час: 8 висновків з "бавовни" в тилу російських окупантівПогляд

Реклама
06:22

У Мережі показали зворушливу зустріч бійця ЗСУ з донькою вперше з початку війни

05:30

Вріже +39º: українці дізналися, коли чекати нового пеклаВідео

05:20

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: швидкий рецептВідео

03:01

Гороскоп Таро на тиждень 11-17 липня: Овнам - грошове везіння, Близнюкам - важливі новини, Дівам - удачаВідео

02:40

Україну заллє і завалить великим градом: синоптики попередили про нову стихіюВідео

02:12

Як освіжити джинси влітку без прання: надзвичайно простий спосіб, який збереже ваш час

01:35

Військовий експерт розповів, як українці з розвідки вправно обманюють окупантів

00:51

Прикмети на 11 липня: що не можна робити і як залучити удачу напередодні Петра і ПавлаВідео

00:23

"Почнеться пекло і буде багато смертей": астролог назвала дати небезпеки для України у війні з РФВідео

00:07

Не повинні ставати "живим щитом": українців просять терміново покинути Південь країниВідео

10 липня, неділя
23:52

Лукашенку загрожує "переворот": білоруські військові відмовляються воювати в УкраїніВідео

23:37

Арестович розповів, як відмовився від інтерв'ю за $150 тисяч і не зрадив Зеленського та ЄрмакаВідео

23:02

У "ДНР" двох полонених "азовців" засудили до смертної кариВідео

22:34

"Закінчить своє життя": Резніков прогнозує розпад РосіїВідео

22:22

Зеленський наказав деокупувати південь: Україна збирає мільйонну армію – РезніковВідео

21:50

У Чорнобаївці підірвали командний пункт окупантів: загинули генерали та полковники РФВідео

21:45

Віщує великі проблеми і приносить небувалий успіх: чому мед повинен бути в кожному будинкуВідео

21:25

В Україну налетить найсильніша стихія зі штормом: синоптики попередили українцівВідео

21:17

ЗСУ "перемололи" окупантів разом з танками: РФ не може захопити Луганщину – ГайдайВідео

21:10

У Німеччині незадоволені обсягами військової допомоги Україні і пригрозили тяжкими наслідкамиВідео

Реклама
20:54

Окупантів підірвали разом з бронетехнікою: у ЗСУ розкрили деталі ударів на ХерсонщиніВідео

20:52

Навіть медуз немає: з'явилися кричущі кадри безлюдних пляжів КирилівкиВідео

20:30

На Харківщині підірвали авто з місцевим гауляйтеромВідео

20:07

"У мене немає недоліків": Арестович розповів, чому користується популярністю серед жінокВідео

20:01

У РФ можуть змінити термін "президент" на "правитель": щоб відрізнятися від США

19:58

Україні терміново потрібно більше HIMARS: Резніков назвав причинуВідео

19:27

Близько 500 окупантів стріляли в безпілотник: виявилося, що збили свій дронВідео

19:23

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

19:21

ЗСУ просуваються на півдні і відбили штурм РФ на Донбасі: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Як сварки демократів і республіканців можуть підсунути нову свиню УкраїніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти