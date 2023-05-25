Втрати РФ у Бахмуті заглушили будь-який позитивний ефект від захоплення міста - ISW

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що під час боїв за Бахмут "Вагнер" втратив 10 тисяч завербованих з числа засуджених і 10 тисяч кадровиків ПВК.

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20 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот

Дані про втрати російських окупаційних військ у Бахмуті заглушили "будь-який позитивний ефект від захоплення міста" і стали домінуючими в інформаційному просторі країни-агресора РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 24 травня.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в інтерв'ю російському політтехнологу Костянтину Долгову 23 травня заявив, що під час боїв за Бахмут "Вагнер" втратив 10 тисяч завербованих з числа засуджених і 10 тисяч кадровиків ПВК.

За словами Пригожина, всього "Вагнер" завербував 50 тисяч ув'язнених, 20 відсотків з них загинули.

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Після слів Пригожина російські військові блогери швидко підхопили повідомлення про втрати, тим самим змістивши загальну російську дискусію від обговорення важливості захоплення Бахмута до посилення суперечок навколо повідомлень про втрати. З'явилися заяви, що ці втрати насправді можуть бути значно більшими, ніж оприлюднені.

"Змістивши розмову в бік заявлених втрат "Вагнера", Пригожин значною мірою домігся успіху в подальшому позбавленні МО РФ можливості стверджувати про інформаційну перемогу в Бахмуті та, ймовірно, продовжить визначати і вести розмову про Бахмут і надалі, але ціною висвітлення величезних втрат, які зазнали його власні війська заради незначної вигоди", - зазначають аналітики.

На думку експертів, Пригожин, ймовірно, використовує свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити атаки на російський військовий істеблішмент і еліти. Також він, ймовірно, примножує свої спроби затвердитися в ролі російського тоталітарного діяча, який може досягти військової перемоги в Україні.

Ситуація в Бахмуті

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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