Українська армія наближається до тактичного оточення Бахмута - Череватий

Череватий зазначив, що ворожа тактика характеризується використанням екстенсивних методів, коли росіяни завалюють ЗСУ тактичними групами.

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Череватий розповів, чи готує українська армія оточення Бахмута / Колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, armyinform.com.ua

Якщо Збройні сили України продовжать просуватися в Бахмуті Донецької області по флангах, то це призведе до того, що українським захисникам вдасться взяти місто-фортецю у тактичне оточення. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю РБК-Україна.

"Більш точно сказати, як говорив командувач, генерал Сирський, що ми саме наближаємося до тактичного оточення цього населеного пункту. Адже в нього є найбільш детальна оцінка, він знає сили ворога, його слабкі місця", - розповів Череватий.

За його словами, ворожа тактика характеризується використанням екстенсивних методів, коли росіяни завалюють ЗСУ тактичними групами. Череватий підкреслив, що це призводить до значних людських втрат зі сторони окупантів.

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"До того ж, саме місто вони фактично зруйнували. Воно їм уже не може слугувати великим опорним пунктом для побудови там ешелонованої оборони. Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть де від нього сховатися і не матимуть можливості підтягувати резерви", - розповів військовий про можливий подальший розвиток ситуації на Бахмутському напрямку.

Як зазначив Череватий, якщо збережеться така ж тактична обстановка, яка є в районі Бахмута зараз, то це фактично призведе до того, про що сказав генерал Сирський.

"Плюс, у нас завжди можуть бути для них тактичні несподіванки", - підкреслив речник Східного угруповання ЗСУ.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ влаштували "вагнерівцям" вогняний смерч у Бахмуті:

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