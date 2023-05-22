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"Помиратимуть там до останнього": Жданов заявив, що "вагнерівці" не зможуть вийти з Бахмута

Аліна Дембіцька
22 травня 2023, 22:18 оновлено 22 травня, 22:43
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Військовий експерт висловив упевненість в тому, що російські Генштаб і Міністерство оборони не дозволять "вагнерівцям" покинути Бахмут.
Олег Жданов, российские военные
Жданов заявив, що "вагнерівці" не зможуть вийти з Бахмута / Колаж: Главред, фото: Главред, Facebook

Попри заяви керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Ми проводимо успішні контратаки, маємо успіх, розвиваємо його на фалангах на північ та південь від Бахмута. До речі, південний виступ вже зрізаний повністю біля Бахмута. Там є загроза оточення регулярної російської армії. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що вже є загроза оточення Бахмута з боку Збройних сил України. Тут і криється пояснення, чому Пригожин так поспішає вивести залишки своєї армії", - пояснив Жданов.

Військовий експерт висловив упевненість в тому, що російські Генштаб і Міністерство оборони не дозволять "вагнерівцям" покинути Бахмут. Зокрема, він зазначив, що керівник Генштабу Валерій Герасимов точно не допустить цього.

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"З російського військового керівництва ніхто не випустить "вагнерівців". Вони помиратимуть там до останнього. Їхні сили закінчуються, просуватись далі у приватний сектор і в бік промислових об’єктів, які ми контролюємо, вони не будуть. Посилювати їх у самому Бахмуті російська армія теж не буде, у Герасимова проблеми на північ та південь від Бахмута. Зараз всі сили та всі резерви будуть, швидше за все, кинуті на оборону цього міста", - зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Пригожин "виводить" вагнерівців з Бахмута

Нещодавно ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про "перемогу" в Бахмуті та заговорив про виведення своїх найманців з 25 травня. Він стверджує, що після виходу "вагнерівців" з Бахмута їх позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора. За словами Пригожина, з 1 червня жодного бійця ПВК "Вагнер" на передньому краї не буде.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про відхід його найманців з Бахмута може бути спробою ввести в оману сили оборони України. Крім того, слова російських окупантів про захоплення міста не мають стратегічного значення, оскільки не дозволять виснаженим силам окупантів створити плацдарм для подальших наступальних операцій. За словами експертів, перемога Пригожина, про яку він заявляє, є чисто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності.

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр підкреслила, що інформаційні вкиди ворога є ще однією спробою видати бажане за дійсне. За її словами, ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмута.

Дивіться відео про те, як Кремль розводить фейки про взяття Бахмута:

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