Втрати армії РФ наблизилися до 150 тисяч пораненими і ліквідованими - Арестович

Втрати РФ можуть скласти 150 тис. осіб / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода

Росія втратила величезну кількість своїх солдатів на фронті в Україні. Поранених і вбитих може бути близько 150 тисяч осіб. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що Путін оголосив часткову мобілізацію, так як в РФ "немає потенціалу для створення нових з'єднань".

"Втрати російської армії не просто величезні, зашкалюють, точно понад 100 тисяч убитими і пораненими, швидше - під 150; подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали", - написав Арестович.

Він також пожартував, кажучи про те, що після такої кількості прибулих окупантів на українських землях в наступному році "хліба будуть підніматися не в приклад дружніше, ніж зараз".

Мобілізація в Росії

Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вже 21 вересня російський диктатор Володимир Путін особисто оголосив про мобілізацію в РФ. Правда він переконує, що загальну мобілізацію вводити ніхто не буде, адже мова нібито йде виключно про часткову мобілізацію.

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