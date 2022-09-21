Втрати армії РФ наблизилися до 150 тисяч пораненими і ліквідованими - Арестович

У Росії немає потенціалу для створення нових з'єднань.
Росія втратила величезну кількість своїх солдатів на фронті в Україні. Поранених і вбитих може бути близько 150 тисяч осіб. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.
Він зазначив, що Путін оголосив часткову мобілізацію, так як в РФ "немає потенціалу для створення нових з'єднань".
"Втрати російської армії не просто величезні, зашкалюють, точно понад 100 тисяч убитими і пораненими, швидше - під 150; подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали", - написав Арестович.
Він також пожартував, кажучи про те, що після такої кількості прибулих окупантів на українських землях в наступному році "хліба будуть підніматися не в приклад дружніше, ніж зараз".
Мобілізація в Росії
Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.
20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.
Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.
Вже 21 вересня російський диктатор Володимир Путін особисто оголосив про мобілізацію в РФ. Правда він переконує, що загальну мобілізацію вводити ніхто не буде, адже мова нібито йде виключно про часткову мобілізацію.
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