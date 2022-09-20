Дали задню: у Держдумі відхрестилися від загальної мобілізації у РФ

У РФ відмовилися від загальної мобілізації / t.me/DIUkraine

У Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії, про що раніше йшлося у зв'язку з прийняттям нових законів на тлі провалів окупантів в Україні.

Про це заявив Парламентській газеті Андрій Картаполов - глава Комітету Державної Думи з оборони і один з авторів поправок про введення в КК РФ понять" мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час"

"Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент вустами свого прес-секретаря Дмитра Пєскова і багато інших політиків федерального рівня. "Закон" не дорівнює "мобілізації". Він приймається не безпосередньо під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час. Принаймні, поки не прийде час, коли необхідність у ньому відпаде", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій.

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