Держдума Росії додала до Кримінального кодексу поняття "мобілізація" і "воєнний час"

Держдума внесла "військові" зміни до Кримінального кодексу країни-агресора / Reuters

Держдума Росії в цілому ухвалила поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Як повідомляє РИА Новости, в законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації, який був прийнятий в першому читанні ще в липні, додали додаткові статті - "добровільна здача в полон" (стаття 352.1) і "Мародерство" (стаття 356.1).

У нових нормах зазначено, що тепер обтяжуючими обставини при злочинах проти військової служби будуть вважатися дії, в тому числі, і "в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час".

Поправки Держдуми до Кримінального кодексу

Добровільна здача в полон - від 3 до 10 років позбавлення волі

Мародерство-до 15 років позбавлення волі.

Самовільне залишення частини на строк до 10 днів – до 5 років позбавлення волі, на місяць – до 7 років, більше місяця – до 10 років.

Військовослужбовці запасу, яких призвали на військові збори, несуть таку ж кримінальну відповідальність за неявку і дезертирство, як контрактники і призовники.

Плани Росії щодо "референдумів" в Україні

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін 20 вересня заявив, що якщо на так званих "референдумах" на окупованому Донбасі "проголосують" за входження окупованих територій до складу Росії, парламент це, мовляв, підтримає.

"Якщо жителі Донбасу в ході вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути в складі Росії, ми їх підтримаємо", - сказав Володін.

Російське видання РБК повідомляє, що окупанти "ДНР" і "ЛНР" "прийняли рішення" про проведення, мовляв, "референдумів" з 23 по 27 вересня. Раніше за це" проголосували "їхні"народні ради".

Також відомо, що окупанти Росії планують провести свої псевдореферендуми на окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Дивіться відео ТСН-плани РФ щодо "референдумів" приречені на провал

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