"Втрат немає": у Херсоні окупанти спалюють тіла своїх товаришів по службі

Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО, повідомили в розвідці.
У Херсоні російські військові почали спалювати тіла своїх солдатів, щоб приховати реальні втрати Росії у війні проти України.
На околицях Херсона неодноразово помічені місця з великою кількістю обгорілих тіл. через пошкодження від вогню ідентифікувати приналежність важко, повідомили в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.
"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти умисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів і подальших пожеж", - пише прес-служба розвідки.
Водночас рятувальників до місця пожежі не допускають.
Тим часом в Американському інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що українська армія продовжує створювати умови для контрнаступу на Херсон.
Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.
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