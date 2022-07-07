УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ отримають шанс звільнити Херсон: ізраїльський офіцер вказав на прорахунок армії РФ

7 липня 2022, 10:00

Військовий бачить передумови для деокупації міста та області.

всу
ЗСУ отримають шанс звільнити Херсон / УНІАН

Концентрація російських військ на Донбасі дозволить ЗСУ звільнити від окупантів Херсон.

Офіцер резерву армії Ізраїлю "Цахал" Віктор Верцнер в ефірі телемарафону заявив, що РФ готує наступ на Слов'янськ, щоб вийти на кордони Луганської та Донецької областей, пише "ТСН".

"Росія буде наступати на Слов'янськ. Путін поставив явні цілі про так зване "звільнення" Луганської та Донецької областей в їх кордонах. А мета України не дати росіянам розвинути успіх на тому напрямку", — заявив Верцнер.

Він також підкреслив, що концентрація російських військ в Донбасі дасть вікно можливостей для ЗСУ на Херсонському напрямку.

читайте такожУкраїна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини"Я дивлюся на карти, які у відкритому доступі, стежу за пересуванням військ і створюється враження, що це так", - додав офіцер.

Тим часом в Американському інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що українська армія продовжує створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:16

Взяли шуби і виїхали з України: Астаф’єва розповіла, хто першим дізнався про війну і втік

10:05

Однією ногою в дурдомі: після спроби суїциду Медведєва відправили до психіатра і заборонили пити - ЗМІВідео

10:01

День ангела Івана - душевні привітання, красиві листівки і картинки іменинникам

10:00

ЗСУ отримають шанс звільнити Херсон: ізраїльський офіцер вказав на прорахунок армії РФВідео

09:39

Путін може знищити ядерний об’єкт в Україні, але боїться реакції двох держав – військовий експертВідео

Реклама
09:30

Волочкова заступилася за Пугачову і Галкіна, які засудили війну в Україні

09:25

РФ може атакувати лише на одному напрямку фронту: Данілов розповів про виснаження арсеналу ворога

08:46

Мольфарка розповіла про "відьомське зілля" Путіна з отруйних грибів і оленячої сечіВідео

08:44

Українські пілоти майстерно переграли Су-35 окупантів: деталі повітряного бою на ОдещиніВідео

08:36

Зі святом Івана Купала - листівки, привітання та картинки

08:34

Будуть прикриватися цивільними: військовий експерт пояснив, чому ЗСУ не будуть штурмувати Херсон

08:27

Гороскоп на сьогодні 7 липня 2022: Дівам - везіння, Терезам - важливі новини, Стрільцям - вдалі збігиВідео

08:22

Хто підставив ЗалужногоПогляд

08:00

Чим корисні і чим шкідливі абрикоси: кому можна їсти постійно, а кому - терміново викинути з менюВідео

07:59

Україна готується до звільнення Херсона, йдуть артилерійські бої- ISWВідео

07:53

РФ запускає ракети-"бумеранги", які відмовляються бити по Україні та повертаються назад до окупантівВідео

07:37

У ваших стосунків немає майбутнього: ТОП-5 неочевидних ознак

07:16

ЗСУ знищили чотири військові склади РФ з паливом та боєприпасами на Миколаївщині та ХерсонщиніВідео

06:50

Як зробити смачну сливову наливку: рецепти і поради господиням

06:40

У РФ вперше за 133 дні війни в Україні промовчали про "досягнення": в ISW пояснили, що це означаєВідео

Реклама
06:27

Задумка противника цілком очевиднаПогляд

06:03

Можуть збивати літаки пачками і трощити ворога: астролог назвав топ-4 кращих воїна за знаком зодіакуВідео

06:00

Коли безробіття шалено зростає: рецепти покращення на ринку праці

05:31

Як прокачати свій мозок і стати розумнішими: найкращі поради

04:50

Україну різко охолодить до +7º: українці дізналися терміни "крижаного прогнозу"Відео

04:20

"Потрясе знатно": астролог назвала дату потужного загострення війни з Росією і початок нової бійніВідео

04:11

Чи можна від морозива захворіти: поради лікаря для дітей та дорослих

03:40

Найсмачніші і чудово ніжні страви з кабачків: 3 найпростіших рецептаВідео

03:33

Як отримати відро смородини з куща: хитрощі, які допоможуть підвищити врожайністьВідео

03:24

57-річна Сара Джессіка Паркер здивувала фанатів тілом в купальнику

03:03

"Загадили весь світ свої брехнею": Івар Калниньш розкритикував РФ, і розповів про перемогу України

02:40

Налетять холодні зливи та град: синоптики назвали дату найнеприємнішої погодиВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, як знищення ЗСУ російських складів вплине на хід війниВідео

01:35

Як правильно прати тюль у пральній машині: 5 золотих правил, які збережуть його від псування

01:32

"Любов завжди перемагає!": зірка Сватів і Папіка виходить заміж

00:51

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"Це просто нестерпно": Юрій Горбунов зізнався, куди вивіз Катю Осадчу і дітей під час війни

06 липня, середа
23:59

Панін поскаржився на погрози через проукраїнську позицію

23:59

Нові правила для військовозобов'язаних: Арестович присоромив українців за "зраду"Відео

23:37

Вдова Кобзона розповіла правду про "вмираючого" Мойсеєва

Реклама
23:33

Де буде ключова битва за Донбас та чи варто ворогові розраховувати на успіх: відповідь експертаВідео

23:03

Під Запоріжжям агресори доручили екстамаді боротися з алкоголізмом своїх солдатів

22:59

Луганська область не окупована на 100%: Гайдай розповів, що насправді відбуваєтьсяВідео

22:58

У РФ формують загони "бойових зеків" і відправляють воювати в Україну - BildВідео

22:58

Запрацювала західна артилерія, ЗСУ завдають дуже відчутних ударів - ЗеленськийВідео

22:36

У розвідці США озвучили три сценарії розвитку війни в УкраїніВідео

22:35

У родині Періс Хілтон несподіване поповнення: "Ми не можемо бути ще щасливішими!"

22:27

Колишня Володимира Кличка зізналася, що страждала від алкоголізму і заборонених речовинВідео

21:58

В Україні впали ціни на паливо: яка вартість бензину і дизеляВідео

21:53

Нищівні удари HIMARS: у західній розвідці не вірять у нове просування РФ в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти