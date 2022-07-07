ЗСУ отримають шанс звільнити Херсон: ізраїльський офіцер вказав на прорахунок армії РФ

ЗСУ отримають шанс звільнити Херсон / УНІАН

Концентрація російських військ на Донбасі дозволить ЗСУ звільнити від окупантів Херсон.

Офіцер резерву армії Ізраїлю "Цахал" Віктор Верцнер в ефірі телемарафону заявив, що РФ готує наступ на Слов'янськ, щоб вийти на кордони Луганської та Донецької областей, пише "ТСН".

"Росія буде наступати на Слов'янськ. Путін поставив явні цілі про так зване "звільнення" Луганської та Донецької областей в їх кордонах. А мета України не дати росіянам розвинути успіх на тому напрямку", — заявив Верцнер.

Він також підкреслив, що концентрація російських військ в Донбасі дасть вікно можливостей для ЗСУ на Херсонському напрямку.

читайте такожУкраїна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини"Я дивлюся на карти, які у відкритому доступі, стежу за пересуванням військ і створюється враження, що це так", - додав офіцер.

Тим часом в Американському інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що українська армія продовжує створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

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