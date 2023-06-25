Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

"Нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція.

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Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції / pixabay, president.gov.ua

Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії, через цю заяву МЗС Ізраїлю має намір викликати українського посла.

"Посольство України в державі Ізраїль з жалем наголошує, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією…

У той час як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет (хоча вже й не приховує це), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією", - про це посольство України в Ізраїлі повідомило у Facebook.

Насправді, так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція.

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"На жаль, ізраїльський уряд мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати свободу і демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в посольстві, про проросійську позицію Ізраїлю свідчить низка "досить суперечливих подій", що відбулися у першій половині 2023 року і збіглися у часі з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

"Серед них особливо слід відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаньяху ізраїльським ЗМІ", - йдеться в заяві.

Посольство звинуватило Ізраїль у "повній бездіяльності" в наданні Україні оборонної допомоги протягом останніх 1,5 років.

Після цієї заяви українського посольства Міністерство закордонних справ Ізраїлю планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Нагадаємо, що Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України. Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією.

Поставки зброї до Єревану створюють прямі ризики для України та Ізраїлю. Раніше у США побоювалися, що новий прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може вибрати проросійський вектор політики через свою "дружбу" з директором РФ Путіним.

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